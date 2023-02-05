"الوطنية للصحافة" تنعى المهندس شريف إسماعيل: كان وطنيا مخلصا عاشقا لبلاده

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القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى ؛ المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء السابق، والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض .

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي إن المهندس شريف اسماعيل كان رجلاً وطنياً مخلصاً عاشقاً لبلاده، وسياسياً بارزاً ومثالاً للنزاهة والشرف ، وتاريخه المهني حافل بالعمل والعطاء بلا حدود، فلم يتوان في يوم من الأيام عن العمل لما فيه صالح وخير البلاد.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

توفى المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، اليوم السبت، عن عُمر يناهز 68 سنة بعد صراع مع المرض.

وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

وتخرج المهندس شريف إسماعيل فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا فى البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979، وبدأ العمل فى شركة إنبى منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة، كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.