شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الشيوخ تنظر اليوم نقل ملعب دمياط وأضرار التطبيقات الإلكترونية على النشء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي، بشأن "نقل استاد دمياط إلى مدينة دمياط الجديدة، في إطار لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وبحضور ممثلي الحكومة، كما تستكمل مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، يوم الإثنين، بشأن "تقليص أضرار التطبيقات على الإنترنت من خلال تعديل السياسات التشغيلية بها لعدم الإضرار بالمجتمع بصفة عامة وبالشباب والنشء بصفة خاصة، ضمن لجنة مشتركة مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن "إعداد قاعدة البيانات متكاملة للمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية من خلال الإدارات التعليمية مع تفعيل خطة تنفيذية لتنمية المهارات واستثمار الطاقات، يوم الأحد، وتبحث على مائدتها الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن ضرورة استقرار منظومة التعليم.

بينما تطرح يوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن "إنشاء مرصد الخدمات الرقمية الحكومية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول" الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية" .

وتنظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، خلال يوم الأحد مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا بشأن التضرر من غلق المريديان، واقتراح برغبة بشأن إطلاق خطة تطوير قصور

الثقافة في المحافظات وتفعيل دورها في معركة الوعي والتثقيف، بينما تنظر الدراسة المحالة إلى اللجنة، الإثنين، بعنوان إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر، والمقدمة من النائبة سها سعيد، بحضور ممثلي الحكومة