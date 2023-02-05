شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعترض بشدة على قيام أمريكا بإسقاط منطادها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد، إنها أبدت استياءها الشديد واعتراضها على استخدام الولايات المتحدة القوة لمهاجمة منطادها.

وقالت واشنطن إنها تشتبه بأنه منطاد صيني للتجسس وقد أسقطته طائرة مقاتلة أمريكية قبالة سواحل ولاية ساوث كارولاينا يوم السبت وذلك بعد أسبوع من دخوله المجال الجوي الأمريكي.

واتهم مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" السبت، الصين، بأنها تمتلك أسطولا من مناطيد المراقبة للتجسس في سماء خمس قارات.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريح أدلى به لوكالة رويترز، إن المنطاد الصيني الذي أسقطه الجيش الأمريكي، هو واحد من ذلك الأسطول.

وأضاف المسؤول أن المنطاد لم يكن مرتبطا بالأرصاد الجوية بل كان منطادا أرادت الصين استخدامه للتجسس على مواقع عسكرية حساسة.

وتعليقا على العملية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه طلب من وزارة الدفاع (البنتاجون)، يوم الأربعاء، إسقاط منطاد التجسس الصيني في أقرب وقت ممكن، وأشاد بمن فعلوا ذلك اليوم.

وأضاف بايدن للصحفيين: "لقد نجحنا في التخلص منه، وأريد أن أثني على طيارينا الذين فعلوا ذلك".

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يُشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.

جاء تصريح بايدن ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الذي يحلق في أنحاء البلاد، فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأمريكية.