شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنسيق مع كندا ومقاتلة "f-22".. كيف أسقطت أمريكا المنطاد الصيني؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد عدة أيام من تحليقه في الأجواء الأمريكية، انتهت أزمة المنطاد الصيني بإسقاطة قبالة سواحل كارولينا الجنوبية.

وأعلنت السلطات الأمريكية، مساء السبت، إسقاط المنطاد الصيني باستخدام طائرة أمريكية مقاتلة.

وحلق المنطاد الصيني، الذي يبلغ حجمه نحو 3 حافلات على ارتفاعات شاهقة في أنحاء البلاد، في أمر وصفته واشنطن بأنه "انتهاك واضح" لسيادة الولايات المتحدة لأنه يقوم بـ "أعمال تجسس".

وقبل عملية الإسقاط التي تمت في المحيط الأطلسي تم رصد نشاط مكثف لعدد من الطائرات العسكرية الأمريكية على امتداد مسار المنطاد، فيما حذرت شرطة ولاية كارولينا الجنوبية السكان من إطلاق النار على المنطاد.

وفور انتهاء العملية باشرت القوات الأمريكية في انتشال حطامه لبدء عمليات الفحص للوقوف على مكوناته وأهدافه، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وعن كيفية تنفيذ العملية وإسقاط المنطاد، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا الجنوبية.

واتهم أوستن الصين باستخدام المنطاد لمراقبة المواقع الاستراتيجية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى الإذن بإسقاط المنطاد الصيني يوم الأربعاء الماضي.

وأكد أوستن أنه" تم تنسيق عملية إسقاط المنطاد الصيني مع الحكومة الكندية".

ومن جهته قال مسؤول دفاعي أمريكي إن "المنطاد الصيني لم يكن مخصصا لدراسة أحوال الطقس وإنما للتجسس على مواقع عسكرية حساسة".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن "مقاتلة من طراز F-22 أسقطت المنطاد الصيني بقذيفة واحدة دون أي أضرار جانبية أو إلحاق أذى بالمدنيين".

وأكد أن "الصاروخ المستخدم لإسقاط المنطاد الصيني من طراز AIM-9X".

وأشار إلى أن المنطاد الصيني دخل المجال الجوي الأمريكي ثم خرج إلى الأجواء الكندية وعاد إلى الأجواء الأمريكية مرة أخرى.

وأكد أن الجيش الأمريكي اتخذ احتياطات لتقليل مخاطر التجسس إلى الحد الأدنى أثناء عبور المنطاد الصيني فوق المواقع الحساسة.

أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فأعلن أن عملية إسقاط منطاد التجسس الصيني تمت بنجاح.

وأشار بايدن إلى أنه "أصدرت أمر إسقاط المنطاد الصيني يوم الأربعاء والبنتاغون أوصى بأن تتم العملية فوق الماء".

ووفق تقارير أمريكية جاءت عملية الإسقاط على الماء للتمكن من تجميع حطام المنطاد ومن ثم سهولة فحصه للوقوف على مكوناته وأجهزته، فضلا عن الابتعاد على المناطق السكنية لمنع حدوث أي كارثة.

وفي وقت سابق السبت، قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن وافق على خطة عسكرية لإسقاط المنطاد في حين أمرت الحكومة بوقف الرحلات الجوية حول ساحل ساوث كارولاينا بسبب "جهود تتعلق بالأمن القومي".

وكانت واشنطن قد وصفت تحليق المنطاد بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأمريكية.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.

وأعلنت واشنطن، مساء اليوم السبت، غلق مطارات تشارلستون وميرتل بيتش وويلمنجتون بولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية لدواع أمنية بعد رصد المنطاد الصيني، حسب ما أعلنته إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وقررت الإدارة تعليق الرحلات الجوية مؤقتا في مساحة 100 ميل مربع فوق المحيط الأطلسي وعلى ساحل ولاية كارولينا الجنوبية، بالإضافة إلى غلق المجال الجوي في أجزاء من ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية.

وفور عملية الإسقاط قالت وكالة "رويترز" إنه تم" استئناف الرحلات الجوية في مطارات تشارلستون وميرتل بيتش وويلمنجتون بولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية".