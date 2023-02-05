شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول دبابة "ليوبارد 2" تصل إلى أوكرانيا.. قادمة من كندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، مساء السبت، أن بلادها أرسلت أولى دبابات "ليوبارد 2" من عدة دبابات قررت تسليمها إلى أوكرانيا.

وقال أناند على تويتر: "اليوم غادرت طائرة من القوات الجوية الملكية الكندية وعلى متنها أول دبابة قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 2" ترسلها كندا إلى أوكرانيا".

كما أضافت أن كندا ستواصل تقديم المعدات إلى كييف.

كانت وزيرة الدفاع الكندية قد قالت في يناير الماضي إن كندا سترسل 4 دبابات قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وستدرب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام القدرة المدرعة الجديدة.

وأشارت إلى أن الدبابات الألمانية الصنع جاهزة للقتال وسيتم نشرها في الأسابيع المقبلة، على عكس دبابات القتال الرئيسية "إم 1 أبرامز" الأمريكية التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها، والتي من المتوقع أن تستغرق شهورًا للوصول إلى ساحة المعركة.

فيما كشفت عن أن أوتاوا قد ترسل المزيد من الدبابات في المستقبل بناءً على المشاورات مع الحلفاء.

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت، يوم الجمعة، إن الحكومة الألمانية وافقت على تصدير دبابات ليوبارد 1 إلى أوكرانيا، ولم يذكر تفاصيل عن عدد الدبابات التي سيتم توريدها.