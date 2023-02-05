شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسقاط المنطاد الصيني.. أمريكا تنهي الأزمة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الأمريكية، السبت، إسقاط المنطاد الصيني قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا الجنوبية.

واتهم الصين باستخدام المنطاد لمراقبة المواقع الاستراتيجية في الولايات المتحدة، مضيفا أن الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد يوم الأربعاء الماضي.

وبدأت الولايات المتحدة عملية انتشال حطام المنطاد الصيني بعد إسقاطه فوق المحيط الأطلسي.

وكانت وكالة أسوشيتد برس، الأمريكية قد قالت إن الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد الصيني.

وأعلنت واشنطن مساء اليوم السبت غلق مطارات تشارلستون وميرتل بيتش وويلمنجتون بولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية لدواع أمنية بعد رصد المنطاد الصيني، حسب ما أعلنته إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وقررت الإدارة تعليق الرحلات الجوية مؤقتا في مساحة 100 ميل مربع فوق المحيط الأطلسي وعلى ساحل ولاية كارولينا الجنوبية، بالإضافة إلى غلق المجال الجوي في أجزاء من ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية.

وتم رصد نشاط مكثف لعدد من الطائرات العسكرية الأمريكية على امتداد مسار المنطاد الصيني، فيما حذرت شرطة ولاية كارولينا الجنوبية السكان من إطلاق النار على المنطاد الصيني.