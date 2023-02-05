شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جون ألدريدج أسطورة ليفربول، بفتح النار على محمد صلاح لاعب الفريق الإنجليزي، بسبب أدائه السيئ في الفترة الآخيرة.

وتعرض ليفربول للهزيمة أمام نظيره ولفرهامبتون، بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وقال ألدريدج لصحيفة "صنداي وورلد": هل سيستمر كلوب في تدريب ليفربول؟ لا أصدق أنني أكتب مثل تلك الكلمات بعد بضعة أشهر منقيادته الفريق للاقتراب من تحقيق ثلاثية تاريخية (الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي)، ومع ذلك فإن حجمتراجع الفريق منذ نهاية دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كان كاملًا بعد الهزيمة أمس 3-0 أمام ولفرهامبتون.

وتابع: كانت الخسارة 3-0 أمام فريق جيد جدًا مثل برايتون أمرًا سيئًا بما يكفي الشهر الماضي، لكن الأسوأ كان يتمثل في المعاناة مننفس المصير أمام فريق ولفرهامبتون متوسط الجودة، أنا أحب كلوب وأشكره على كل ما فعله من أجل فريقي خلال السنوات القليلة الماضية،وعلى الرغم من أنني متأكد من أن كل مشجعي ليفربول لديهم نفس هذه المشاعر، فلا شك في أن شيئًا ما يحدث بشكل خاطئ حاليًا.

وأضاف: يمكننا أن نرجع سبب ذلك إلى الإصابات التي أدت إلى استبعاد أمثال فان دايك ولويس دياز وجوتا لفترات طويلة، ولكن الأمر أكثرمن ذلك، كما أن التعامل مع الطريقة التي ينهار بها ليفربول بعد كل النجاح الذي اعتدنا عليه مع كلوب، هو أمر صعب.

وأشار: وبينما يتحمل اللاعبون اللوم على الكثير مما يحدث، فإن كلوب يرتكب أيضًا بعض الأخطاء الكبيرة في اختيار فريقه، يمكنني ألاأستطيع مقارنة أيامي الأخيرة كمدرب لفريق ترانمير بما يمر به كلوب مع ليفربول الآن، ولكنني أرى بعض أوجه التشابه بين الوضعين، حيثالوصول إلى نقطة عدم التمكن من رؤية مخرج.

وأكمل: كل ما تفعله يأتي بنتائج عكسية، والنتائج تزداد سوءًا، وفي النهاية ابتعدت عن منصبي في ترانمير لأنني كنت سأصيب نفسيبالمرض، أكره أن أرى كلوب يصل إلى الوضع الذي يقاتل فيه ضد نفسه لإعادة ليفربول إلى المسار الصحيح، لأنه عندما يحدث ذلك عليكالخروج من النار.

وشدد: لا أحد منا يريد رؤية ذلك، لكني عندما أنظر إلى خط الوسط الذي اختاره كلوب في مباراة الأمس، وأشعر وكأنه مجموعة مختارة منالمدرب الذي لا يفكر بوضوح، لا ينبغي أن يكون نابي كيتا متواجدًا في التشكيل لأنه يريد الرحيل في الصيف عندما ينتهي عقده، كما أنألكانتارا يعاني بشدة، بينما قدم بايتيتش أداءً جيدًا، ولكن المدافعين الأربعة لم تكن لديهم أي حماية وارتكبوا أخطاءً كبيرة تسببت في تفاقممشاكل الفريق.

وأردف: وبعد ذلك، تنظر إلى الطرف الآخر من الملعب حيث تجد محمد صلاح بعيدًا جدًا عن السرعة بدرجة يجب أن تجعل كلوب يفكر فيتهميشه، حتى لو كان يفتقر إلى البدلاء ذوي الخبرة، وعندما أحاول التوصل إلى أسباب لهذا الانهيار الكارثي لليفربول، يتبادر القليل إلىذهني.

واستكمل: أولًا وقبل كل شئ، هناك محمد صلاح، لم يكن هو نفس اللاعب منذ أن حصل على عقده الجديد الضخم في الصيف الماضي،وأتسائل عما إذا كانت تلك الزيادة الكبيرة في راتبه تسببت في إزعاج غرفة الملابس؟! ثم صدر هذا الكتاب من قبل مساعد كلوب بيب ليندرزحيث كشف الأسرار من وراء الكواليس في ليفربول، بدا هذا وكأنه كتاب غريب لإصداره، ومنذ ذلك الحين، تعثر الفريق.

وواصل: هذا إلى جانب حقيقة أن الفريق احتاج إلى المزيد من الوجوه الجديدة في الصيف الماضي، وفي فترة الانتقالات في يناير، حيثيحتاج بعض اللاعبين إلى الاستبدال، فهل يستطيع هذا المدرب العظيم أن يرتد من الوضع الفظيع الذي يوجد فيه الآن؟ بالطبع يستطيع، ولاأحب شيئًا أكثر من الجلوس هنا في غضون بضعة أسابيع لكتابة مقال يوم الأحد، يشير إلى أنه لا ينبغي لنا أبدًا أن نشكك في أعظمتكتيكات ليفربول في العصر الحديث.

وأتم: في عالم مثالي أريد أن يظل يورجن كلوب في منصبه، ويقود ما سيكون إعادة بناء ضخمة في ليفربول على مدار العامين المقبلين، لكنعليه أن يقرر ما إذا كان لا يزال لديه الرغبة في القتال، مع الأمل في قلبه.