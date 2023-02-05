شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العمال والفلاحين بـ"مستقبل وطن" تواصل جولاتها بالمحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، سلسلة جولاتها بالمحافظات، لوضع أسس وقواعد اختيار تشكيل هيئات مكاتب الأمانة في المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام.

وجاءت جولة اليوم السبت، بزيارة محافظات الإسكندرية ومطروح والفيوم، بمشاركة كلًا من السادة: رابح عسل، وعايدة محيي الدين، والنائب عامر الشوربجى، والمهندس خالد الفقى، ومحمد العقارى، وعبد المنعم الجمل، ووليد سعد، وإبراهيم محمد، الأمناء المساعدين بالأمانة.

كما شارك في الجولة السادة: خالد الجيزاوي وهالة حسن وتامر ممدوح وأحمد ممدوح، وخالد معروف، وضياء على قاسم، ومحمد محمود، ومنار سعيد، ومحمد ترك، وعبد الباقي عزوز، وصلاح إبراهيم، وإسراء نبيل، أعضاء هيئة مكتب الأمانة.

وبحثت الإجتماعات إختيار، قيادات شعبية قادرة على التفكير والتواصل الشعبي من الفلاحين والعمال، والتأكيد على ضرورة وجود تمثيل لإتحاد عمال المحافظة، وضرورة ضم الإختيار أعضاء نقابية من الشركات والمصانع والهيئات، وأيضا التأكيد على وجود تمثيل للجمعيات الزراعية الداعمة للفلاح.

كما تضمنت تلك اللقاءات، التأكد من قدرة الشخص على اتخاذ القرار السليم في مكانه ووفق معايير وأسس علمية، والمشاركة الفعالة، مع التأكيد على ضرورة تنظيم الدورات التدريبية للتثقيف السياسي وإعداد الكوادر الحزبية.

الجدير بالذكر، إن سلسلة الجولات قد زارت في وقت سابق 7 محافظات وهي: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، البحر الأحمر، البحيرة، وبورسعيد.