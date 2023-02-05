تدريبات لقتل متظاهرين بسجن إيفين

قامت جماعة باختراق سجن إيفين بطهران، وكشفت عن ممارسة مخيفة يرتكبها الأمن الإيراني، غرضها قتل المتظاهرين هناك، حيث أعلنت مجموعة من القراصنة تدعى «جماعة علي»، اختراق نظام منظمة السجون الإيرانية وسجن إيفين بطهران.

ونشرت المجموعة مقطع فيديو أعلنت فيه عن الاختراق، وكتبت أن مقاطع الفيديو تظهر «إجراء تدريبات على إطلاق النار مباشرة، باتجاه الصدر على يد فرقة خاصة»، و«الضرب والإهانة» في سجون إيران، بحسب موقع «إيران إنترناشونال».

تسجيلات مصورة

وكانت المجموعة قد نشرت في أغسطس2021، تسريبات فظيعة كشفت ممارسة مخيفة، يرتكبها الأمن الإيراني في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

وبثت حينها مقاطع وتسجيلات مصورة، التقطتها كاميرات المراقبة الأمنية في السجن لحظة بلحظة.

وقد ظهر فيها حراس يضربون سجناء، ويجرون معتقلا فاقد الوعي على الأرض، فيما بدت بمقاطع أخرى اشتباكات بين الحراس والسجناء.

كما نشرت مقاطع من سجن النساء أيضا، في فرع «إيفين» سيئ الصيت، حيث يحتجز العديد من السجناء السياسيين، ومعتقلي الرأي، فضلا عن مزدوجي الجنسية، الذين تستعملهم طهران عادة كورقة مساومة مع الغرب.

عنف القوات

ويذكر أن إيران تشهد احتجاجات عارمة في مختلف أنحاء البلاد منذ سبتمبرالماضي، وشهدت عنفاً من قبل قوات الأمن، ومئات الاعتقالات في صفوف المحتجين.

وما زالت الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، بعد مقتل مهسا أميني على يد قوات الشرطة، مستمرة رغم العنف والقتل الذي يواجه المحتجين.

وانتفضت عشرات المدن الإيرانية الكبيرة، مثل طهران وتبريز ومشهد وهمدان، إضافة إلى المدن الكردية، وخرج عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى الشوارع، هاتفين ضد النظام ومطالبين برحيله.

وبدا لافتا أن أغلب الشعارات التي استخدمها المتظاهرون، كانت تنادي بـ«سقوط الديكتاتور» و«الموت للديكتاتور» في إشارة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، فيما قام بعض المتظاهرين بإحراق صوره.

وشهدت أغلب المدن مصادمات واسعة مع قوات الأمن، وقام المتظاهرون بحرق عدة حافلات تابعة للشرطة، وسيارات إسعاف كانت تستخدمها قوات الأمن، في تنقلاتها للتخفي وسط المتظاهرين، أو ترحيل المعتقلين لمراكز الاعتقال.

وقام النظام بإعدام عدد منهم بشكل علني، واحتجاز العشرات منهم.