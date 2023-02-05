الاحتلال يدمر منازل في مداهمة بالضفة الغربية

أغار الجيش الإسرائيلي على مخيم للاجئين بالقرب من مدينة أريحا الفلسطينية، وحاصر منازل قال إنها كانت تستخدم كمخابئ لمهاجمين فلسطينيين وأطلقوا النار على السكان الذين فتحوا النار.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القتال أصاب ستة فلسطينيين، اثنان منهم في حالة خطرة، وهز واحة هادئة بشكل عام شهدت أعمال عنف أقل من مدن الضفة الغربية الأخرى.

بحث وهجوم

وقال الجيش إنه دخل مخيم عقبة جبر للاجئين جنوب غربي أريحا بالضفة الغربية المحتلة للبحث عن مشتبه بهم ضالعين في هجوم إطلاق نار الأسبوع الماضي على مستوطنة إسرائيلية قريبة.

يوم السبت الماضي، مع تعرض الضفة الغربية للتوتر بعد أعنف غارة عسكرية إسرائيلية في عقدين من الزمن وهجومين فلسطينيين لاحقين في القدس الشرقية أسفرا عن مقتل سبعة أشخاص، قال الجيش إن مسلحًا فلسطينيًا فتح النار في مطعم في مستوطنة بالقرب من أريحا. وقال الجيش إن المسلح فر بعد أن أطلق رصاصة واحدة من مكان الحادث. ولم يصب أحد.

مساعدة الأسر

وذكر جيش الاحتلال أن عدة فلسطينيين تحصنوا في منازلهم بعد إطلاق النار بمساعدة أسرهم وكانوا يخططون لهجمات مستقبلية.

ولإجبار الهاربين على الاستسلام، قامت جرافة عسكرية بخدش جدران أحد المنازل بينما صرخ قائد إسرائيلي بتهديدات عبر مكبر صوت. وأفاد سكان المخيم أنهم تلقوا رسائل نصية تحث العائلات على إبقاء أطفالهم بالداخل وتجنب الاشتباك مع القوات الإسرائيلية.

تدمير المنازل

وبين الجيش أن المشتبه بهم وأفراد عائلاتهم خرجوا من أحد المنازل وسلموا أنفسهم.

وكانت قوات الأمن قد دمرت معظم المنزل، تاركة كومة من الأنقاض والمعادن الملتوية. وألقى متظاهرون فلسطينيون الحجارة والزجاجات الحارقة على سيارات الجيب العسكرية أثناء توغلها في شوارع المخيم، فيما فتح بعض المسلحين النار. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق النار مما أدى إلى إصابة ستة، لم تكن أي منهم خطيرة.

يأتي التوغل في وقت تصاعد العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة في ظل حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة الجديدة التي اتخذت موقفا عدائيا ضد الفلسطينيين.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط، إلى جانب القدس الشرقية وقطاع غزة. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة هذه الأراضي من أجل دولتهم المستقلة المنشودة.

تكثيف الغارات

وكثّف الجيش الإسرائيلي غاراته الليلية وشبه الليلية في الضفة الغربية المحتلة منذ سلسلة الهجمات الفلسطينية الدامية داخل إسرائيل الربيع الماضي. وخلال العام والنصف الماضيين من الغارات المتصاعدة، ظلت أريحا نوعًا من بلدة صحراوية هادئة، نجت من الكثير من أعمال العنف.

منذ إطلاق النار الأسبوع الماضي على المستوطنة القريبة، أغلق الجيش الإسرائيلي الوصول إلى عدة طرق إلى أريحا - وهو إغلاق وضع المدينة تحت شبه حصار، مما أدى إلى تعطيل الأعمال وخلق اختناقات استمرت لساعات عند نقاط التفتيش التي أثرت حتى على قوات الأمن الفلسطينية. أعلنت السلطة الفلسطينية، ردا على الغارة التي شنت الأسبوع الماضي على مخيم جنين للاجئين والتي أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وقتل ما يقرب من 150 فلسطينيا العام الماضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعلها الأكثر دموية في تلك المناطق منذ عام 2004، وفقا لأرقام منظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية. قُتل حوالي 30 شخصًا في إسرائيل على أيدي فلسطينيين في عام 2022.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن معظم القتلى الفلسطينيين من النشطاء. لكن قُتل شبان رشقوا الحجارة احتجوا على عمليات التوغل وآخرين لم يشاركوا في المواجهات.

انتهاكات جديدة لجيش الاحتلال:

أغار على مخيم للاجئين بالقرب من أريحا

قام بإطلاق النار وأصاب عددا من الفلسطينيين

قام بتدمير معظم المنازل هناك