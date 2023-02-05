انت الان تتابع خبر الفتح: ازمة الدولار الحالية مفتعلة من قبل الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عليوي في حديث لـ الخليج 365، ان "الاتفاق الاخير بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الامريكي فقد اعطى الضوء الاخضر للعراق للتزود بالدولار الذي يحتاجه البلد لتمشية الامور المهمة والضرورية ، بالتالي فهو دليل واضح على ان الازمة الاخيرة وارتفاع سعر الدولار وما سبتها من ازمات مختلفة جميعها من الولايات المتحدة الامريكية".واضاف عليوي، ان "امريكا هي عدوة الشعوب وهو ما تأكد منه الشعب العراقي من خلال موافقها السلبية التي اثرت بشكل مباشر على الواقع الامني في فترات سابقة وتراجع الكهرباء والازمات الاقتصادية"، لافتا الى ان "الحكومة جادة لتطوير البلد وتحريره من سطوة واشنطن في جميع القطاعات وهو ما لا تريده واشنطن من خلال رغبتها باستمرار تبعية البلد لها في جميع المجالات واخرها ازمة الدولار نتيجة انفتاح العراق على دول العالم".

وتابع ان "الحكومة العراقية لا تفكر العمل وفق مصلحة طرف محدد بل تسعى للانفتاح على جميع دول العالم بما يصب في مصلحة البلد وهو ما اغضب الجانب الامريكي وجعلها تسعى لخلق فتنة داخل البلد لإيصال رسالة للشارع بان المشكلة في الحكومة الحالية"، موضحا ان "اتفاق تركيا الاخير اعطى العراق المساحة الكافية لتمويل ما يحتاجه من الدولار ".

