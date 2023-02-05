الصين توجه «صفعة عسكرية قوية» للولايات المتحدة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل المنطاد الصيني الذي حلق فوق الأجواء الأمريكية، موضحا أن البنتاجون أعلن أن هدفه مراقبة المواقع الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتصوير المنطقة التي يوجد فيها الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية.

الصين علّمت على أمريكا

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية صدى البلد، مساء السبت، إن الولايات المتحدة منعت الطيران في المناطق القريبة من مكان المنطاد قبل إسقاطه، موضحًا أن الصين أعلنت أن هدف المنطاد الأبحاث العلمية والأرصاد والاطمئنان على حالة الجو.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الصين علّمت على أمريكا وأعطتها درسًا، وبمثابة رد من بكين على واشنطن بسبب زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان خلال العام الماضي، مضيفا أن البنتاجون أعلن أن هناك منطادًا آخر يحلق فوق أجواء أمريكا الجنوبية.

وأردف بأن أمريكا اكتشفت المنطاد بعدما صور المناطق التي تحوي على الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية وكندا، موضحًا أن المنطاد على بعد يساوي ضعف ارتفاع الطائرة، وطوله نحو 40 مترًا.

واستكمل بأن هذا المنطاد يبرهن على التقدم العلمي الصيني، وفشل أجهزة الرصد والتتبع الأمريكية، ولا بد من تحقيق في الكونجرس حول المنطاد، لافتا إلى أن الصين نفت أن تكون أهداف المنطاد هي التجسس.

واختتم أحمد موسى بأن أمريكا تنفق على وزارة الدفاع 800 مليار دولار سنويا، ولكن منطاد اخترقها بسهولة، مهما كان الغرض من وجوده حتى لو كان يرسل ورد، حيث إن من اكتشفته طائرة ركاب وصورته، وبعد ذلك وجّهت الولايات المتحدة الأمريكية 3 طائرات لمتابعة المنطاد.

الجانب الصيني يتسم بحكمة آلاف السنين

قال الإعلامي عمرو أديب،خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن الجنرال الأمريكي مايكل مينيهان، المنتمي إلى سلاح الجوّ الأمريكي، توقع اندلاع حرب بين واشنطن وبكين خلال عام 2025؛ بسبب جزيرة تايوان، لافتًا إلى أن تايوان أكبر دولة منتجة للرقائق الإلكترونية في العالم.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب أن الحرب الصينية الأمريكية وارد حدوثها؛ بسبب المشكلات والتوترات حول العالم، قائلًا إن الإدارة الأمريكية الحالية ترى أن الصين مشكلتها الرئيسية.

ولفت إلى أن أمريكا سحبت قواتها من باقي مناطق آسيا والشرق الأوسط وكل مكان في العالم، منوهًا أن الصراع العالمي قد يصبح صينيًا – أمريكيًا وليس أمريكيًا – روسيًا.

وأشار إلى أن الجانب الصيني يتسم بحكمة آلاف السنين، في مواجهة القوة والسرعة الأمريكية الحديثة، مستشهدًا بالمثل الصيني القائل: «لا تنتقم.. اجلس على حافة النهر وانتظر.. وذات يوم سوف يجيء التيار حاملاً معه جثة عدوك».

ونوه بأن المشكلة بين الصين والولايات المتحدة ستتفاقم، لو احتوى البالون الصيني الذي دخل الأجواء الأمريكية قنبلة أو انبعاثات سامة، موضحًا أن البعض يتساءل عن أهمية هذا الأمر.

واستطرد: «في ناس بتقول وإحنا مالنا ومال المنطاد، أرجو أسئلة زي دي بعد الحرب الروسية الأوكرانية لا يتم سؤالها، لا يجب أن تسأل إيه المشكلة إن الصين يبقى ليها مشكلة مع أمريكا، ده سؤال برا المنهج، هذا درس مهم لأي شيء في العالم، خاصة لو له علاقة بقوى عظمى لا يد لك فيه».

وأعلنت السلطات الأمريكية اليوم السبت، إسقاط المنطاد الصيني قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا الجنوبية، متهمًا الصين باستخدام المنطاد لمراقبة المواقع الاستراتيجية في الولايات المتحدة.

وبدأت الولايات المتحدة عملية انتشال حطام المنطاد الصيني بعد إسقاطه فوق المحيط الأطلسي.