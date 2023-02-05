شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يشيد بتوجيه عوائد النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم لحزمة مبادرات تنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب الجيل الديمقراطي بقرار إدارة منتدى شباب العالم بعدم إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكله السنوى المعهود من مدينة السلام شرم الشيخ، وتوجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية.

وأكد حزب الجيل فى بيان له، أن تلك الإجراءات التى اتخذتها إدارة المنتدى تؤكد على إدراكها لما تمر به البلاد والعالم بأسره بظروف اقتصادية استثنائية ، متمنيا أن تتم تلك المبادرات في أسرع وقت ممكن حتي تأتي ثمارها و يشعر بأثرها عدد كبير من المواطنين .

وقال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن شباب البرنامج الرئاسى الذين يديرون منتدى شباب العالم أكدوا اليوم بقرارهم عدم إطلاق النسخة الخامسة من المنتدى بشكله السنوى المعهود وتوجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيمه لصالح تنفيذ حزمة كبيرة في من المبادرات والمشروعات التنموية أنهم يعيشون الأحداث العالمية وتأثيراتها على الداخل المصرى وأنهم نضجوا سياسياً وأصبحوا قادرين على قراءة الواقع المحلى والدولي واتخاذ القرار الذى يراعى الرأى العام ويتجاوب ويتناغم معه وهو ما يجعلنا نطمئن على المستقبل عندما يجلس هؤلاء الشباب على مقاعد القيادة فى المواقع التنفيذية المختلفة .

وأشار إلى أن نضج إدارة المنتدى ظهر فى بيانها واضحا بقرارها، بتوجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى، لتنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية .

وأشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بقرار إدارة المنتدى، بأن تكون النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلًا من مناقشة سُبل تحقيقها والتى سبق للشباب مناقشتها فى نسخ المنتدى الأربع الماضية.