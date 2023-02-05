شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية ناعيا شريف إسماعيل: مسيرته الوطنية ستبقى له أثرا خالدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فقيد مصر المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق، الوطني المخلص، الذي تقلد رئاسة الحكومة في مرحلة هامة من حياة مصر المعاصرة، فسعى بما أوتي من جهد وطاقة، لتحقيق المستهدفات الوطنية خلال تلك المرحلة، وحال مرضه دون إكمال مسيرته، إلا أنه وبعزم الرجال بقي صامدًا في خدمة وطنه، منضمًا للهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية حتى اختاره المولى عز وجل إلى جواره.

وقال الوزير: وإننا إذ نتلمس الرحمات للفقيد الغالي، وندعو الله أن يغمره بواسع مغفرته، لعلى يقين أن سيرته العطرة النبيلة، وجميل صنعه لوطنه، سيبقى له أثرًا خالدًا... رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان.

كما نعى المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ببالغ الحزن و الأسى مساعد رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء السابق مهندس شريف إسماعيل، مؤكدا على أنه تشرف بالتعاون معه بشكل شخصى خلال الثمان سنوات المنقضية فى كثير من الملفات و التحديات المحلية.

وقال السجيني: "أشهد أنه كان يسعى مخلصا على قدر الإمكانيات المتاحة فى الوصول إلى حلول فى تحسين الأوضاع للمواطنين، هذا بالإضافة إلى حرصه الشديد فى التعاون مع البرلمان و لجانه النوعية فى كافة القضايا".