نقيب المحامين ينعي شريف إسماعيل: عمل بجد وإخلاص للنهوض بالوطن

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القاهرة - سامية سيد - نعى عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق، الذي وافته المنية اليوم السبت، عن عمر ناهز 68 عاماً.

وأكد نقيب المحامين، أن المهندس شريف إسماعيل، لم يتوان عن تلبية نداء الوطن في مراحل مصيرية وحاسمة، وعمل بجد وإخلاص للنهوض بالوطن، ولم يدخر جهداً في سبيل رفعة البلاد واستقرارها.

وتقدَّم نقيب المحامين بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل وجموع الشعب المصري، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهمَ أهله وذويه الصبر والسُّلوان. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

توفى المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، اليوم السبت، عن عُمر يناهز 68 سنة بعد صراع مع المرض.

وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

وتخرج المهندس شريف إسماعيل فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا فى البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979، وبدأ العمل فى شركة إنبى منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة، كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.