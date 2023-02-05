شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعى الدكتور شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية، رئيس وزراء مصر السابق ، الذي وافته المنية مساء اليوم.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المغفور له بإذن الله كان رجلاً وطنياً محباً لوطنه، وكان نموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن صاحب مسيرة مشرفة ، خدم الوطن بكفاءة وإخلاص في كافة المناصب التي تولاها .

واختتم رئيس مجلس النواب:" ‏أسكن الله المغفور له فسيح جناته، جزاء ما قدم لوطنه، ‏وألهمنا وآله صبر المؤمنين ..إنا لله وإنا إليه راجعون" .