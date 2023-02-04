شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صادم من إدارة ليفربول على رحيل كلوب بعد سقوط ولفرهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة ليفربول الإنجليزي، ترفض بشكل قاطع إمكانية رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب عن الريدز فى المرحلة القادمة، على الرغم من تراجع نتائج الفريق تحت قيادته هذا الموسم بشكل محلوظ، مما صدر العديد من الضغوط للمدرب.

ونادت جماهير ليفربول عقب السقوط أمام ولفرهامبتون على ضرورة رحيل كلوب من تدريب الفريق، حيث تري جماهير الفريق أن المدرب حظي على العديد من الفرص التى فشل فى إستغلالها.

حيث تعرض كلوب للخسارة العاشرة له هذا الموسم مع ليفربول فى جميع البطولات، بواقع 7 هزائم فى مسابقة الدوري الإنجليزي، بجانب هزيمتين فى بطولتي كأس الاتحاد وكأس الرابطة على الترتيب، وهزيمة آخري قاسية على يد نابولي برباعية فى دور المجموعات بدوري الأبطال.



شرط رحيل يورجن كلوب عن ليفربول

ويعد الشرط الوحيد الذي من الممكن أن يمهد لرحيل يورجن كلوب عن ليفربول، هو نجاح المدرب فى تجاوز عقبة ريال مدريد، فى دور ال16 من منافسات دوري الأبطال، فر مواجهة الفريقين المرتقبة فى منتصف الشهر الجاري.



ترتيب ليفربول فى الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز العاشر فى الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فى 20 لقاء خاضها الفريق، فى بداية هى الأسوء لليفربول فى تاريخ البطولة على مدار تاريخه.