شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل توتنهام المتوقع لمباراة مانشستر سيتي.. غياب نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى قمة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، المقرر أن تقام مساء الغد الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، وذلك يأتي فيما يلي..

توقيت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير مساء الغد الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري لجميع مجريات الدوريات الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء بشكل حصري.

تعرف على تشكيل توتنهام المتوقع لمباراة مانشستر سيتي.. مفاجآت بالجملة

في حراسة المرمى: هوجو لوريس.

في الدفاع: توماس ديفيز، كريستيان روميرو، إيريك داير، بيدرو بورو.

خط الوسط: إيميل هويبيرج، إيفان بيريسيتش، رودريجو بينتاكور.

الشق الهجومي: سون هيونج مين، هاري كين، ديان كولوسيفسكي.

الجدير ذكره تقع كتيبة توتنهام في المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما يقع حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 45 نقطة