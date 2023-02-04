شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم السبت 4-2-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسدل الستار على أحداث مباريات اليوم السبت الموافق الرابع من شهر فبراير الجاري، من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022-2023، والتي شهدت على العديد من المواجهات القوية.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023، خاصة بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال أمام نظيره إيفرتون بهدف دون رد.

وحافظ فريق أرسنال، على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1 أرسنال 50

2 مانشستر سيتي 45

3 مانشستر يونايتد 42

4 نيوكاسل 40

5 توتنهام 36

6 برايتون 34

7 برينتفورد 33

8 فولهام 32

9 تشيلسي 30

10 ليفربول 29

11 أستون فيلا 28

12 كريستال بالاس 24

13 ليستر سيتي 21

14 نوتنغهام فورست 21

15 ولفرهامبتون 20

16 وست هام 19

17 ليدز يونايتد 18

18 إيفرتون 18

19 بورنموث 17

20 ساوثهامبتون 15.