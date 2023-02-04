«بايدن يصدر قرار بغلق المجال الجوي الأمريكي».. عملية عسكرية عاجلة لضرب منطاد الصين

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وكالة اسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين رفيعين إن الرئيس الأمركي أعطى موافقته على تنفيذ خطة إسقاط المنطاد.

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها أغلقت المجال الجوي في أجزاء من ولاية نورث كارولينا وساوث كارولينا، لـ" دعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي"، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن البنتاجون شرع في تنفيذ خطة إسقاط المنطاد وفقا لسكاي نيوز .

وتم إيقاف جميع العمليات في مطارات تشارلستون وميرتل بيتش وويلمنغتون مؤقتًا بسبب "لدعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي"، بحسب بيان .

ورفضت وزراة الدفاع الأمريكية التعليق على بيان إدارة الطيران، مؤكدة أنها لا تزال تقوم بتتبع المنطاد الصيني.

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها أغلقت المجال الجوي في أجزاء من ولاية نورث كارولينا وساوث كارولينا، لـ" دعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي"، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن البنتاغون شرع في تنفيذ خطة إسقاط المنطاد.