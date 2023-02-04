شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" ناعية المهندس شريف إسماعيل: تحمل المسئولية في أصعب الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للإعلام ببالغ الحزن والأسى، المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق الذى وافته المنية اليوم، بعد مسيرة من العطاء المخلص، مؤكدة أن الراحل كان رجل دولة من الطراز الأول ورمزا وطنيا تحمل المسئولية في أصعب الظروف بإخلاص وأمانة، وأنه بمنتهى التجرد بذل جهود كبيرة فى سبيل خدمة وطنه.

وتابعت الهيئة الوطنية للاعلام:" رحم الله فقيد الوطن بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل".

توفى المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، اليوم السبت، عن عُمر يناهز 68 سنة بعد صراع مع المرض.

وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

وتخرج المهندس شريف إسماعيل فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا فى البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979، وبدأ العمل فى شركة إنبى منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة، كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.