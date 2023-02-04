شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلا وأمين عام مجلس النواب ينعون شريف إسماعيل: نموذج متفرد للوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، ومساعد رئيس الجمهورية، الذي وافته المنية اليوم.

وقال وكيل مجلس النواب: "بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، ننعي ببالغ الحزن والأسى، المغفور له يإذن الله تعالى، الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق بعد مسيرة وطنية مُشرفة، وحافلة بالعطاء، والانتماء، قدم خلالها نموذجاً متفرداً للوطنية والالتزام، وتحمل المسئولية في أصعب الظروف بكل إخلاص وأمانة وتفان، لم يبتغ طوال مسيرة عمله الوطني سوى صالح الوطن، حتى لقي ربه راضياً مرضياً.. رحم الله الفقيد وأسكنه الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وألهم أهله، وذويه الصبر والسلوان ..وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما تقدم النائب محمد أبو العينين وَكِيل مجلس النواب، بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، سائلاً المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى ببالغ الحزب والآسى، المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، المغفور له بإذن الله الدكتور شريف إسماعيل مساعد السيد رئيس الجمهورية، رئيس وزراء مصر السابق، الذى رحل اليوم بعد رحلة عطاء وإخلاص قضاها في خدمة الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ،وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .