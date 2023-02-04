شكرا لقرائتكم خبر عن أوضاع المنشآت الصناعية ومعوقات الاستثمار على مائدة لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، غدا الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر"، في إطار لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

كما تناقش لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، كما تطرح يوم الإثنين على مائدتها، ما يتعلق بالوقوف والتعرف على خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تداول السلع الاستراتيجية واستعداد الوزارة لشهر رمضان، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وتنظر اللجنة يوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن "التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة لجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن " إدراج العاملين بالآجر اليومي على الصناديق الخاصة في الإيرادت المتعلقة بالعمل الميداني خصوصاً ما لم يشملهم قانون الخدمة المدنية في خطة إعادة هيكلة المحليات" وذلك بحضور ممثلي الحكومة.