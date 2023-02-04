شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تشيد بتوجيه عوائد النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم إلى حزمة مبادرات ومشروعات تنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالإجراءات التى أعلنها منتدي شباب العالم في نسخته الخامسة، من توجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيمه لصالح حزمة من المبادرات، والمشروعات التنموية.

وثمنت التنسيقية تلك الإجراءات التي تؤكد وعي، وإدراك شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمين علي إدارة، وتنظيم المنتدي للمتغيرات الدولية، والتداعيات الإنسانية والاقتصادية.