انت الان تتابع خبر بضمنهم امرأة.. الإطاحة بعصابة للسطو المسلح في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود اخبار عن تعرض دار احدى المواطنات في منطقة القبلة الى عملية سطو مسلح على الفور وجه قائد شرطة محافظة البصرة اللواء قاسم راشد زويد بتشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الاجرام باشرافه شخصياً وبامرة مدير قسم مكافحة الاجرام ، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل فريق العمل ، حيث اسفرت جهود العمل وبالتنسيق مع استخبارات البصرة ، بالاطاحة بالجناة (متهمين اثنين) بضمنهم امرأة ".وأشارت الى "تدوين اقوال المتهمين وقد اعترفا بارتكابهم جريمة السطو المسلح بالاشتراك مع متهم هارب .ولازالت الجهود مستمرة للقبض على المتهم وتقديمه الى العدالة".

واضافت القيادة: "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل".

