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الاهلي يتغلب على سياتل ويضرب موعدا مع الريال في كأس العالم للأندية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446578-638111347346051891.png

2023-02-04 | 20:09

الاهلي يتغلب على سياتل ويضرب موعدا مع الريال في كأس العالم للأندية

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تمكن نادي الاهلي المصري من الفوز على نادي سياتل ساوندرز، اليوم السبت، والتأهل لمواجهة في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في المغرب.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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