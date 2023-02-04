انت الان تتابع خبر الاهلي يتغلب على سياتل ويضرب موعدا مع الريال في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446578-638111347346051891.png رياضة 2023-02-04 | 20:09 المصدر: 663 مشاهدة تمكن نادي الاهلي المصري من الفوز على نادي سياتل ساوندرز، اليوم السبت، والتأهل لمواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في المغرب. المحرر: سعد أحمد Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا