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انت الان تتابع خبر الاهلي يتغلب على سياتل ويضرب موعدا مع الريال في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446578-638111347346051891.png
2023-02-04 | 20:09
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تمكن نادي الاهلي المصري من الفوز على نادي سياتل ساوندرز، اليوم السبت، والتأهل لمواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في المغرب.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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