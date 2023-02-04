انت الان تتابع خبر القضاء: اجتماع الرئاسات الاربعة دعم الاجراءات بحق المضاربين بسعر الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حضر رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان اجتماع الرئاسات الاربعة الذي ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".واضاف: "اكد الاجتماع على دعم اجراءات القضاء والحكومة في الاجراءات المتخذة بحق المضاربين بسعر الدولار والتجار المحتكرين للسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن".