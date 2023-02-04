شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النيابة العامة المصرية تحفظ بلاغ كيدي من مالكة قناة الشمس ضد محمود فارس لعدم وجود أدلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر محمود فارس بيان علي صفحته عبر فيس بوك يؤكد فيه "بصورة ضوئية" من قرار النيابة العامة المصرية بالخانكة الجزئية، بحفظ البلاغ "الكيدي"(حسب وصفه)، والقضية كاملة والتي حملت رقم 7187 لسنة 2022، بأمر من النيابة العامة المصرية لعدم وجود دليل وعدم كفايته.



وأشار إلى أنه أوضح في البيان السابق أنه التزم الصمت ولا زال، في كل ما يخص الخصومة القانونية بينه وبين صاحبة قناة تليفزيونية قامت بشن حملة تشهير كبيرة ضده منذ فترة، حرصًا منه على سير العدالة وعدم التأثير عليها، وأكد أن ثقته بلا حدود في قضاء مصر الشامخ الذي سيظهر الحق، وأن الحمد لله ظهر الحق.