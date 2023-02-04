للمرة الأولى .. آبي أحمد يلتقي قادة تيغراي

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اللقاء، الذي يعد الأول بين رئيس الوزراء الإثيوبي، وقادة جبهة تحرير تيغراي، يأتي استكمالا لمفاوضات السلام التي وقع عليها الطرفان في نوفمبر الماضي.وانطلقت المفاوضات في منتجع «كويشة» بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا، وستبحث الاجتماعات تقييم الأنشطة التي تم تنفيذها حول تنفيذ اتفاقية السلام حتى الآن، وتم تحديد الاتجاهات بشأن القضايا التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
وكانت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي وقعتا في الثاني من نوفمبر الماضي اتفاق سلام لوقف الأعمال العدائية بينهما برعاية الاتحاد الأفريقي.
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