13 جريحا فلسطينيا ضحايا العدوان الإسرائيلي على أريحا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد الجرحى الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا إلى 13 جريحا، وصفت جروح بعضهم بالخطرة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 13 فلسطينيا أصيبوا بجروح بعضها خطرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، وإطلاقها النيران صوب منازل الفلسطينيين.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 فلسطينيين، 4 منهم من عائلة واحدة، بعد محاصرة منزلهم وهدم أجزاء منه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض الحصار المشدد على مدينة أريحا، التي تفاقم فيها الوضع الإنساني بسبب إجراءات الاحتلال العسكرية التي تستهدف الفلسطينيين في أريحا.

وذكرت المصادر أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.

وحسب المصادر، فإن قوات الجيش أطلقت قذائف تجاه منزل محاصر في المخيم بدعوى ملاحقة ناشط فلسطيني يتحصن داخله. كان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أسبوع أن ناشطا فلسطينيا نفذ عملية إطلاق نار استهدفت مطعما على مفرق «الموغ» جنوب أريحا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في المكان.

ومنذ ذلك الوقت فرض الجيش الإسرائيلي حصارا على مدينة أريحا خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامها، على مداخل المدينة الرئيسة والفرعية. وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان له فجر اليوم الحصار الإسرائيلي على أريحا، وما تسبب فيه من عرقلة لحياة السكان ومضاعفة لمعاناتهم. وطالب أشتية الولايات المتحدة بالتدخل العاجل «لرفع الحصار ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تمارسها سلطات الاحتلال، والمتمثلة بعمليات القتل وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وتسليح المستوطنين».