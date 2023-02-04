3 آلاف سوري وفلسطيني يستفيدون من الكسوة السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأسر الأكثر احتياجا من المجتمع المستضيف في عدة مناطق بلبنان، ضمن مشروع كنف الذي ينفذه المركز في لبنان.

ووزع المركز 3.936 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية حسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 3.936 فردا، في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، للاجئين والفئات الأكثر احتياجا في لبنان.



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