إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات الجزائرية

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وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه العملية تأتي لتعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي، في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم إرهابيان اثنان نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار جنوب الجزائر، وبحوزتهما أسلحة وكمية من الذخيرة.وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه العملية تأتي لتعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي، في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

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