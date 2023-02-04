شكرا لقرائتكم خبر استطلاع يكشف الشعبية الجارفة للرئيس التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف استطلاع حديث عن حجم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس التونسي قيس سعيد، رغم المحاولات الإخوانية لاستنهاض الشارع ضد المشاريع الإصلاحية التي يقوم بها. وقال رئيس مؤسسة استطلاع الرأي، سيغما كونساي حسن الزرقوني، «إن الرئيس قيس سعيد يتصدر قوائم الشعبية بالبلاد»، ولفت إلى أنه ووفق استطلاعات الرأي ليناير، فإن نسبة رضاء التونسيين عن أداء رئيس البلاد بلغت 58 %، فيما بلغت نسبة رضاء التونسيين عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن 40%.

وكشف أن نتائج استطلاع الرأي ليناير الماضي حول المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية القادمة، أظهرت أن الرئيس قيس سعيد يتصدر السباق، يليه الناشط السياسي صافي سعيد.

فيما يأتي مغني الراب وصهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي «كادوريم» (كريم الغربي) في المرتبة الثالثة، ثم رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

ورقميا، أعلن 49.9% عن تأييدهم الرئيس قيس سعيد في الانتخابات المقبلة، يليه صافي سعيد بنسبة 10.3% ومغني الراب ''كادوريم'' بـ5.9%، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بـ4.6%، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس أواخر 2024. وتزايدت شعبية الرئيس التونسي في أعقاب اتخاذه إجراءات استثنائية لمواجهة تغول تنظيم الإخوان في البلاد، حيث خاض سعيد معركة علنية مع الجماعة المصنفة كتنظيم إرهابي في عدد من الأقطار العربية.

وهيمنت الجماعة على تونس طوال العقد الماضي، لكن الأزمات السياسية والاقتصادية التي أفرزتها إداراتهم المتلاحقة زادت من منسب الغضب بين التونسيين، وحل الرئيس سعيد برلمان الجماعة وأجرى انتخابات تشريعية غابت عنها الجماعة، كما قاد عملية كتابة دستور جديد للبلاد أقر العام الماضي وجرت بموجبه الانتخابات.

من الأكثر شعبية في تونس؟

