شكرا لقرائتكم خبر مصر تنفي إشاعات بيع قناة السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كذبت مصر الإشاعات التي ترددت حول بيع حق تشغيل وإدارة قناة السويس خلال السنوات المقبلة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.

وأوضح في بيان صحفي، أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كل تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها.

وأشار إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها، هو أساس كل التعاقدات التي تبرمها الهيئة، والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكل مرافقها المصانة دستوريا.

وأهابت هيئة قناة السويس في البيان المنشور عبر صفحتها على « فيس بوك» بالمواطنين «عدم الالتفات إلى الإشاعات التي تهدف لإثارة البلبلة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية». وأكد ربيع أنه لا صحة لما تردد جملة وتفصيلا بشأن تعاقد الهيئة مع إحدى الشركات، لإدارة خدماتها خلال عقد امتياز مدته 99 سنة.

على صعيد آخر، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية: «إن المعلومات التي حصلت عليها القنصلية المصرية في مدينة ميلانو من الشرطة الإيطالية، تفيد بأن التحقيقات الأولية في حادث وفاة مواطن مصري أثبتت أن الوفاة ناتجة عن إطلاق أعيرة نارية عليه، أتبعها إشعال الجناة النار في سيارته».

وأضاف المتحدث في صفحة وزارة الخارجية على فيس بوك، بأن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتابع على مدار الساعة مع القنصلية العامة لمصر في ميلانو، المستجدات الخاصة بملابسات حادث العثور على جثة المواطن المصري محمد إبراهيم داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة فيدجيفنو بمقاطعة بافيا بإيطاليا.