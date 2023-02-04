نهب حوثي لليمنيين عبر الحوالات المنسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت قضية الحوالات المالية المنسية في شركات الصرافة في اليمن موجة جدل واسعة خلال هذه الأيام، على خلفية تسريب كشوفات بحوالات لم يستلمها أصحابها من محلات الصرافة، ولم يتمكنوا من استعادتها منذ سنوات، في انتهاك جديد تمارسه ميليشيات الحوثي الإرهابية ونهب ممنهج لأموال اليمنيين منذ انقلابها على الشرعية

وكشف خبير في الأمن السيبراني المهندس أحمد العليمي، معلومات خطيرة عن طريقة يقوم بها الحوثي لنهب حوالات بمليارات الريالات، وقال في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه تعرض لمضايقات كبيرة قبل أن يفر من مناطق سيطرة الحوثي، قائلا: «هل يحق لهم سحب رقمي اليمني ومحاولة أخذ حسابي على فيس بوك بهذا الشكل؟ وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تقوم بنهب المليارات شهريا من حوالات المواطنين عبر الشبكات الداخلية والخارجية.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي نهبت عبر البنك المركزي ـ وبتوجيهات إلى شبكات الصرافة ـ مبالغ خيالية تصل إلى مليارات منهوبة من حوالات لم يقم أصحابها باستلامها خلال شهر واحد فقط. وأشار إلى أن هناك أوامر حوثية صدرت إلى شبكات الصرافة لمماطلة وتطفيش أي صاحب حوالة مضى عليها أكثر من شهر دون استلامها، ليتسنى لهم نهبها عبر حساب خاص في البنك المركزي بصنعاء.

ونشر مهندس البرمجيات العليمي بيانات عن آلاف التحويلات المالية التي قام الحوثيون بمصادرتها، وبلغت حوالي 6 مليارات ريال يمني أي ما يعادل نحو 10 ملايين دولار، وأكد على فضح الميليشيات وكشف مزيدا من هذا الجانب، حيث أقدمت سلطتهم على مصادرة مليارات الريالات بحجة أن الأشخاص المحولة لهم المبالغ لم يستلموها بعد أن أمرت بمصادرة أي حوالة مالية يمضي عليها شهر لدى شبكات التحويلات.

من جهة أخرى، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن اعتراض البحرية الفرنسية سفينة إيرانية محملة بالأسلحة والذخيرة كانت في طريقها لميليشيات الحوثي قبل أيام، يشير إلى تصعيد إيران عمليات تهريب الأسلحة منذ انهيار الهدنة الأممية.

وأوضح أن هذا التصعيد يعكس الدور الرئيس الذي يلعبه النظام الإيراني في تقويض جهود التهدئة التي يبذلها المجتمع الدولي، ووقوفها حجر عثرة أمام إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن. وأشار العليمي يؤكد من جديد أن ميليشيات الحوثي مجرد أداة إيرانية قذرة لا تملك قرار الحرب والسلام، وتدار بالريموت كنترول من طهران»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالقيام بدورهم القانوني في التصدي لممارسات النظام الإيراني التي تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأدان معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على تسيير حملة عسكرية من عشرات الأطقم والآليات والمدرعات على عزلة بركان بمديرية رازح محافظة صعدة، بعد أن فرضت حصارا محكما على المدنيين في المنطقة منذ 3 أيام، في محاولة لإجبارهم على تحويل أراضيهم لمكب للنفايات.

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