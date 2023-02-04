بلينكن: ملتزمون بالدفاع عن كوريا الجنوبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: «إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باستخدام المدى الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية للدفاع عن كوريا الجنوبية».
يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه مواطنو كوريا الجنوبية يشككون في حاجة بلادهم إلى دراسة التسلح بأسلحة نووية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه يجب ألا يكون هناك شك في التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية، وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين، «نحن ملتزمون بالدفاع عن جمهورية كوريا باستخدام المدى الكامل لقدراتنا».
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