5 رجال وامرأة يهددون مستقبل ترمب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقف 5 رجال وامرأة في وجه طموحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في العودة إلى كرسي الرئاسة، الذي فقده قبل عامين في الانتخابات التي جرت أمام جو بايدن.

وقال تقرير لموقع (24) الإماراتي، «إن السباق إلى البيت الأبيض بدأ مبكرا داخل الحزب الجمهوري، بعدما ألمح عدد من قادته إلى استعدادهم للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية لـ2024، في تحد للرئيس السابق دونالد ترمب، الذي كان أول مرشح يدشن حملته لاستعادة رئاسة الولايات المتحدة في العام القادم، مستبقا منافسيه الجمهوريين المحتملين.

وفيما يسعى ترمب لإنعاش آماله في محاولته الثالثة المتعثرة حتى الآن للوصول إلى البيت الأبيض، فإنه سيواجه منافسة مع قائمة من المرشحين تضم: النجم الصاعد في الحزب الجمهوري، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ونائبه السابق مايك بنس، إضافة إلى السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي ستعلن ترشحها في 15 فبراير.

منافسو ترمب

01 رون دي سانتيس

سياسي بارز من الحزب الجمهوري، وحاكم ولاية فلوريدا وهو عضو سابق في مجلس النواب، وحقق فوزا ساحقا في انتخابات التجديد النصفية للكونجرس، إذ أعيد انتخابه بفارق كبير يزيد على 1.5 مليون صوت، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه المنافس الأبرز لترمب.

اكتسب شعبية متزايدة بفضل سياساته في فترة وباء كورونا، حيث رفض قرارات الإغلاق وعارض ارتداء الكمامات والتطعيم ضد الفيروس باسم الحرية، فضلا عن تحقيقه نجاحات اقتصادية.

02 نيكي هايلي

السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، ألمحت إلى قرب إطلاق حملتها للانتخابات الرئاسية لـ2024 مع تصريحها عن «إعلان كبير» مرتقب لها.

وأشارت هايلي (51 عاما) إلى احتمال ترشحها بنشرها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يعلن أن أمريكا مستعدة لقيادة من «جيل جديد»، وقالت في تغريدة «أنا وعائلتي لدينا إعلان كبير نشاركه معكم في 15 فبراير، ونعم بالتأكيد سيكون يوما رائعا في ساوث كارولينا»، داعية المؤيدين لحضور الحدث في تشارلستون أكبر مدن الولاية.

03 مايك بنس

مايك بنس، اسم يطرح بشكل متزايد، حيث يعد الحاكم السابق لولاية إنديانا، وكان نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، من أبرز المرشحين لخوض معركة الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لـ2024، ورغم أنه لم يؤكد علانية ما إذا كان سيترشح أم لا، إلا أنه ألمح في مناسبات عدة نيته في الترشح.

ويعد بنس الذي ينتمي لولاية إنديانا صاحب تأثير لدى الجمهوريين المحافظين لمعارضته حقوق الإجهاض ودعمه الحماسي لتخفيف القيود عن الأعمال، وكان له التأثير الأكبر في ضمان تأييد هؤلاء الناخبين لترمب.

04 مايك بومبيو

ظل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو مخلصا لترمب طوال فترة رئاسته، لكنه أشار إلى رغبته في الترشح رغم خطط الرئيس السابق، وقال في مقابلة على شبكة «فوكس نيوز» في اليوم الذي أعلن فيه ترمب ترشحه، إن الإعلان لن يؤثر على قراره بشأن الترشح، داعيا إلى «جدية أكبر» في الحزب.

وختم حديثه بالقول «نحن بحاجة إلى قادة يتطلعون إلى الأمام، لا يحدقون في مرآة الرؤية الخلفية ويدعون أنهم ضحية».

05 لاري هوغان

سعى حاكم ولاية ماريلاند، لاري هوغان، إلى بناء سمعة وطنية باعتباره جمهوريا تقليديا على غرار الرئيس الأسبق رونالد ريغان، كما أنه كان أحد المنتقدين الصريحين لترمب، ما قد يمنحه مسارا فريدا في حال خاض سباق 2024، وفق صحيفة «هيل» الأمريكية.

وكان من أشد منتقدي ترمب منذ إطلاق الرئيس السابق أول حملة انتخابية له، ورفض التصويت له في 2016، وبرز منافسا له في انتخابات 2020.

06 تيد كروز

سعى سيناتور تكساس تيد كروز للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في 2016، لكنه خسر أمام ترمب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016.

ورغم أن كروز برز كأحد أقوى الداعمين للرئيس السابق ترمب، خلال سنواته الـ4 في البيت الأبيض، لكنه عاد اليوم ليلمح إلى تطلعه للترشح في انتخابات 2024.

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