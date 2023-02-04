40 رئيسا في مؤتمر ميونخ للأمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد حوالي 40 رئيس دولة وحكومة و90 وزيرا وكثير من رؤساء المنظمات الدولية مشاركتهم في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، وذلك قبل أسبوعين من انطلاق فعالياته.

وقالت إدارة المؤتمر أمس، «إن من بين المشاركين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج».

وسيعقد أهم اجتماع للخبراء حول السياسة الأمنية خلال الفترة من 17 حتى 19 فبراير في فندق «بايريشر هوف» بمدينة ميونخ. وستكون هذه أول نسخة من المؤتمر تعقد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.