شكرا لقرائتكم خبر 40 رئيسا في مؤتمر ميونخ للأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت إدارة المؤتمر أمس، «إن من بين المشاركين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج».وسيعقد أهم اجتماع للخبراء حول السياسة الأمنية خلال الفترة من 17 حتى 19 فبراير في فندق «بايريشر هوف» بمدينة ميونخ. وستكون هذه أول نسخة من المؤتمر تعقد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
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