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السيسي ينعى رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل

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الشارقة - اميمة ياسر - نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق.

وغرد الرئيس السيسي في الحساب الرسمي له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".

وقال: "لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة".

وأضاف: "لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه".

وأكمل الرئيس: "إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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