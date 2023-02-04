شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كلوب عقب هزيمة ليفربول أمام ولفرهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره ولفرهامبتون، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي.

وتعرض ليفربول لهزيمة قاسية أمام نظيره ولفرهامبتون، بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

كلوب يعلق على هزيمة ليفربول

ونشر موقع "بي بي سي"، تصريحات لـ كلوب: من الواضح أنها كانت بداية مروعة، هدفان لا يمكن أن تستقبلهما بهذا الشكل، ولكن حدثذلك وكنا متراجعين بنتيجة 2-0 بسبب أخطائنا، كان يجب أن ندافع بشكل أفضل، كنا سلبيين، لا أستطيع تفسير ذلك ولا أجد أي عذر.

وتابع: لقد تأخرت بنتيجة 2-0، ثم تنفتح المباراة وتسيطر إلى حد ما، ثم لمدة 45 دقيقة نلعب مباراة جيدة خارج ملعبنا دون تسجيل أيأهداف، هذا يلخص الأمر إلى حد كبير.

وأضاف: التركيز في أول 15 دقيقة، مرة أخرى لا أستطيع أن أشرح ذلك، ولكن لا يمكن السماح بما حدث في هذه الـ 15 دقيقة، هذا بحاجةإلى التغيير.

وأكمل: ليس لدي أي تفسير لأول 15 دقيقة، أنا آسف في النهاية خسرنا 3-0 لأن الهدف في الشوط الثاني ربما كانت المرة الأولى التيعبروا فيها خط الوسط، لكن عندما تبدأ بهذه الطريقة لا تستحق أي شيء في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأردف: علينا تغيير ذلك على الفور في المباراة التالية، فاز إيفرتون اليوم (أمام آرسنال) وهم في لحظة جيدة لذا علينا إثبات أنفسنا مرةأخرى.

واستكمل: في الوقت الحالي، أشعر بخيبة أمل وغضب شديد بشأن الدقائق الـ15 الأولى، لا أجد الكلمات لوصف ذلك، ثم لدينا فرص يجبأن نسجل منها، كان يمكن أن تكون النتيجة 2-1 وهذا كان سيغير كل شيء أنا متأكد من أن ولفرهامبتون يستحقون الثلاث نقاط.

وأكد: بالتأكيد لا يمكننا الوصول لنتيجة إيجابية في ذلك الموسم، ولكن إلى متى نريد أن نعاني؟، ما نفعله في هذه اللحظة ليس جيدًا علىالإطلاق.

وواصل: استقبال أهداف مبكرة ليس أمرًا مألوفًا بالنسبة لنا، لكن أيضًا طريقة استقبال الأهداف لم تكن مقبولة.

وأشار: الهدف الثالث لا أحسبه لأنها كانت المرة الأولى التي تجاوزوا فيها خط الوسط في الشوط الثاني، خوض مباراة بهذه الطريقة مع كلالأشياء التي قلناها خلال الأسبوع وقبل المباراة فهذه البداية مروعة.

واستكمل: أنت لا تقدم لنفسك أي خدمة في هذه اللحظات، لقد كنا سلبيين في الهدفين، كنا مضغوطين وسلبيين، لا يمكنني شرح ذلك.

واختتم: القيادة على الجانب الدفاعي مفقودة ولكن هذا ليس تفسيري الأول، أعتقد حقًا كان يجب أن نفعل ما هو أفضل، لم ننهي الأمور بشكل صحيح.