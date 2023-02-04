شكرا لقرائتكم خبر عن ردود أفعال نارية من جماهير ليفربول عن أداء محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قامت جماهير ليفربول، بالتعليق على أداء المحترف المصري محمد صلاح لاعب الفريق، عقب الهزيمة أمام ولفرهامبتون.

ليفربول يتعرض لهزي قاسية أمام ولفرهامبتون

وتعرض ليفربول للهزيمة أمام نظيره ولفرهامبتون، بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

جماهير ليفربول تطالب محمد صلاح بالرحيل

ونشرت جماهير ليفربول، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": متى سيسجل محمد صلاح؟ حينما يدعوك باريس سان جيرمان لضمك؟رجاءً ارحل.

وتابع مشجع آخر: صلاح، كيتا، جوميز، وماتيب بحاجة إلى أن يلقوا نظرة جيدة تجاه أنفسهم، كلهم حقًا.

وأضاف: لماذا محمد صلاح يلعب مرارًا وتكرارًا؟!.

وعبر مشجع عن غضبه: شكرًا لكم على كل ما قمتم به لهذا النادي ولكن خدماتكم لم تعد مطلوبة: ماتيب، جوميز، هندرسون، ميلنر، تياجو،فابينيو، كيتا، جونز، تشامبرلين، بالنسبة لـ محمد صلاح وأرنولد يجب إعادة رواتبهما إلى ما كانت عليه في عقودهما السابقة.

وشدد مشجع: محمد صلاح كان مريعًا طوال الموسم ولا أحد يتحدث عن ذلك.

وأردف آخر: أنا أحب محمد صلاح حقًا، ولكن عند الاختيار بينه وبين ماني، كنت أفضل رحيل المصري.