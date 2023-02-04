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مفاجآت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة توتنهام

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محمد الفلاح - تترقب العديد من جماهير الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق ركلة البداية للقاء المرتقب الجامع بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير مساء الغد الأحد ضمن منافسات الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023.  

كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير الأحد في الدوري الإنجليزي

نرصد لكم عبر موقعنا " سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، وذلك يأتي في السطور التالية..

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على كتيبة السيبرز مساء الغد الأحد،على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.  

وتذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت ، الناقل الحصري والوحيد لمجريات المباريات الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.. مفاجآت بالجملة

من المتوقع أن يدخل بيب جوارديولا إلى مجريات اللقاء بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: إديرسون.

في الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، جون ستونز، ناثان أكي.

الوسط: إلكاي جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين.

وفي خط الهجوم: رياض محرز،  إيرلينج هالاند، جاك جيريليش.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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