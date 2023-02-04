شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي 2022/2023.. موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى قمة إنجليزية من العيار الثقيل، تقام بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين استكمالًا لمنافسات البريميرليج في نسخته الجارية 2022/2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية مساء اليوم الغد الأحد الموافق 5 من فبراير الجاري، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

موقف مانشستر سيتي وتوتنهام في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة الغد

يقع السماوي في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة البريميرليج حاملًا في رصيده 45 نقطة، بينما ترتكز كتيبة السيبرز في المركز الخامس برصيد 36 من النقاط.