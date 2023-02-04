انت الان تتابع خبر الشيخ يكشف أسباب ارتفاع الدولار: تهريب كبير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيخ في حديثه لبرنامج (بالمختزل)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الحدود بين العراق وايران شهدت تهريبا للعملة غير مسبوق بالتاريخ"، مشيرا الى ان "اسباب ارتفاع الدولار جاء بسبب هذا التهريب الكبير".واضاف ان "شخصيات كثيرة في الحكومة الحالية ساهمت بارتفاع اسعار الصرف بسبب امتلاكهم شركات تعمل على تهريب العملة الى الخارج"، موضحا ان "هذه الحكومة صنيعة الرغبات الايرانية كونها تشكلت بموافقة الاطار والكل يعلم ان القادة فيه هم حلفاء لهذه الدولة".

ولفت الى ان "الخزانة الامريكية ادخلت حكومة السوداني بعنق الزجاجة"، مردفا:" اتفاقية اسطنبول تعتبر الطعم الحقيقي الذي ابتلعته الحكومة لان السوداني لن يستطيع ارجاع اسعار الصرف كما كانت".

وشدد على السوداني "ارجاع سعر الصرف الى 1200 دينار عراقي مقابل الـ100 دولار".

