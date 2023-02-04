انت الان تتابع خبر الشمري يدعو قوات حفظ القانون الى حسن التعامل مع المواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماعاً في مقر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مع جميع آمري قوات حفظ القانون في بغداد والمحافظات".

واضافت: "أكد الوزير على ضرورة التعاون والتعامل الحسن مع جميع المواطنين"، مشدداً في "الوقت ذاته على أن التظاهرات حق كفله الدستور العراقي ويجب تأمين أي تظاهرة مرخصة وفق القانون وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمتظاهرين".



كما أشار الوزير الى أنه "مستعد لدعم جميع ضباط ومنتسبي قوات حفظ القانون وتوفير جميع احتياجاتهم وطلباتهم وحل جميع مشاكلهم وإكمال متطلبات عملهم الإدارية واللوجستية وغيرها".