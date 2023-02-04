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ليفربول يتعرض لهزيمة مذلة في "البريميرليج"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446574-638111302361693236.jpeg

2023-02-04 | 18:53

ليفربول يتعرض لهزيمة مذلة في "البريميرليج"

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تعرض فريق ليفربول لهزيمة مذلة أمام مضيفه وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف من دون رد، اليوم السبت، في الجولة الـ22 من الممتاز لكرة القدم.
وتقدم أصحاب الأرض بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الكاميروني جويل ماتيب في مرمى فريقه "الريدز" مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف المدافع كريغ داوسون النتيجة عند الدقيقة 12، ومن ثم سجل زميله البرتغالي روبين نيفيز الهدف الثالث بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "مولينيو".


وتعرض ليفربول للهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات مقابل تعادل واحد، والسابعة هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 29 نقطة، ويتراجع إلى المركز العاشر في جدول ترتيب "البريمير ليج".

بينما حقق نادي وولفرهامبتون انتصاره الثاني في آخر ثلاث مباريات، وقفز من المركز السابع عشر إلى الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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