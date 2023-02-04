انت الان تتابع خبر بغداد وأبو ظبي تبحثان توقيع اتفاقية قانونية وعدلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان ورد لـ الخليج 365، أن شواني "استقبل وزير العدل في دولة الامارات العربية المتحدة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، في بغداد؛ لبحث عدداً من القضايا التي تخص تطوير العلاقات في شتى المجالات، ومنها ما يتعلق بمواصلة المباحثات لتوقيع اتفاقية قانونية وعدلية بين البلدين".



وعلى صعيد متصل، حضر شواني، الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بوزير العدل الاماراتي.