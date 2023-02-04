انت الان تتابع خبر تركيا: الارهابيون حجر عثرة امام انضمام السويد الى "الناتو" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أوغلو في الكلمة التي تم بثها على صفحته في تويتر: إن "المنظمات الإرهابية تزرع الألغام في طريق السويد لعضوية الناتو. والسويد تدوس على هذه الألغام. في حين يمكنها إزالتها إذا أرادت".

وأضاف: "لا يمكننا مكافأة أولئك الذين لا يلتزمون بالاتفاقيات التي تعهدت بها ستوكهولم، ستكون أنقرة مستعدة لمناقشة القضية. لكن في ظل الوضع الحالي، لا يمكننا الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو".



تدهورت العلاقات بين تركيا والسويد بعد حرق نسخة القرآن أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم في 21 كانون الثاني. وقالت أنقرة إنها لن توافق على طلب المملكة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إلى أن "تفي بالتزاماتها بموجب المذكرة الموقعة مع تركيا بشأن مكافحة الإرهاب".