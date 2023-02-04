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غداً.. العراق يوقف رحلاته إلى اسطنبول

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الادارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تود ان تعلم المسافرين الكرام بأنها ستوقف جميع رحلات الناقل الوطني المجدولة الى مطار اسطنبول وبالعكس ليوم الغد الاحد الموافق 5 شباط بشكل مؤقت بسبب سوء الاحوال الجوية في مدينة اسطنبول".

واضافت :"راجين منكم تفهم الموقف ومراجعة مكاتب الشركة لتأكيد حجز رحلاتكم"، مشيرة الى انه "سيتم إعلامكم بعودة إستئناف الرحلات عن طريق صفحاتنا الرسمية".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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