شكرا لقرائتكم خبر عن نجل ياسر رزق: والدى له تاريخ يشهد به الجميع فى الدفاع عن المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عمر ياسر رزق، الشكر لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة لقيامه بأحياء الذكري الأولى لوفاة والده الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق.

وقال عمر ياسر رزق، إن والده بذل جهد كبير فى العمل النقابي والمهنة بشكل عام، مشيرا الى أن والده له تاريخ يشهد به الجميع فى الدفاع عن المهنة وأنه كان دائما يعمل على الحفاظ على المهنة .

تُحيى نقابة الصحفيين نقيبًا ومجلسًا، فى اليوم السبت الموافق 4 فبراير الذكرى الأولى للكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، النقابى القدير رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار ومجلة الإذاعة والتليفزيون وجريدة المصرى اليوم السابق.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين عن ترحيبه بأسرة الزميل العزيز وزملائه وأصدقائه ومحبيه، للمشاركة فى إحياء ذكرى رحيله الأولى، لما له من تاريخ مهنى مشرف، وعطاء نقابى ممتد لثلاثة مجالس متصلة من العام 1999، وحتى العام 2011، والذى اختتم حياته بإصداره أهم كتبه، (سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص)، الذى قدم فيه شهادته عن أهم فترات تاريخ مصر الحديث.